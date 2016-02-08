В Ливии неизвестные самолеты нанесли удары по позициям "Исламского государства"

Как сообщает портал Afrigatenews, обстрелу подвергся 400-й квартал города, захваченный боевиками "Исламского государства", передает kommersant.ru. Отмечается, что ранее эти самолеты нанесли удары по позициям боевиков в регионе Баб Тобрук, контролируемом так называемым "Консультативным советом моджахедов Дерны". В результате авиаударов погибли два мирных жителя и два боевика, также был нанесен ущерб жилым домам, мечетям и центру здравоохранения в районе.

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Ранее разведывательные службы США заявили, что численность боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Ливии выросла уже до 6,5 тыс. Как сообщал CNN ссылкой источников в американских спецслужбах, в настоящее время число исламистов в Ливии удвоилось. "Они серьезно взялись за Ливию", - заявил один из сотрудников разведки.

При этом отмечается, что в Вашингтоне считают, что "Исламское государство" перебрасывает все больше боевиков из Сирии и Турции в Ливию. В связи с этим, по информации CNN, Пентагон планирует более интенсивно собирать информацию о происходящем в Ливии, в том числе активизировать разведку с воздуха.