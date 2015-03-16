В Ливии из плена боевиков Исламского государства освобождены 15 украинских врачей - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-секретаря МИД Украины Евгения Перебыйниса.

"16 марта в городе Сирт (Ливия) вооруженными лицами, связанными с так называемым «Исламским государством Ирака и Леванта», была похищена группа из 15 украинских врачей, которые работают в ливийской больнице «Ибн Сина» и должны были покинуть территорию города из-за ухудшения ситуации безопасности в регионе. Благодаря оперативным мерам, принятым Министерством иностранных дел Украины и Посольством Украины в Ливии украинские граждане в этот же день были освобождены и возвращены в места их прежнего пребывания в Ливии", - отметил он.

Читайте такжеВ Ираке боевики "Исламского государства" сожгли заживо 16 человекПо словам Перебыйниса, в связи с этим украинская сторона обратилась к соответствующим ливийским органам с требованием гарантировать безопасность наших граждан во время их пребывания на территории страны и способствовать их выезду за пределы Ливии в случае выявления ими такого желания.

Дипломатическое представительство Украины в Ливии поддерживает с украинскими врачами постоянную связь и принимает меры с целью создания необходимых условий для их эвакуации с ливийской территории, подчеркнул представитель МИД.

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обращается к украинцам с настойчивой рекомендацией избегать поездок в Ливию, а к гражданам Украины, которые уже находятся на территории этого государства - немедленно покинуть ее территорию.

Ранее канал Аль-Арабиа со ссылкой на собственные источники сообщил, что боевики Исламского государства в ливийском Сирте захватили в плен группу иностранных медиков - граждан Филлиппин и Украины.

Ожесточенные бои между боевиками ИД и правительственными войсками за ливийский Сирт продолжаются уже два дня, сообщает Рейтер. Жители массово покидают город.