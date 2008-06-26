В Беларуси осуждены гаишники, создавшие "живой щит"

В Беларуси осуждены работники Госавтоинспекции, которые для остановки нарушителя правил дорожного движения создали заслон из нескольких автомобилей с находившимися в них живыми людьми.

Как передает ИТАР-ТАСС, создатели "живого щита" - сотрудники ГАИ Октябрьского района столицы Геннадий ДОРОГОКУПЕЦ и Алексей ЛИХТОРОВИЧ - признаны виновными в превышении служебных полномочий. Им вынесено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с отсрочкой исполнения приговора на 3 года. Суд также постановил взыскать с них крупную сумму денег в пользу потерпевших.

Как сообщалось, эта история произошла 2 марта текущего года. По трассе Миклашевичи-Минск сотрудники ГАИ преследовали мчащийся со скоростью 160 км/час автомобиль. Как выяснилось позже, этой машиной управлял пьяный водитель. Чтобы остановить нарушителя, сотрудники ГАИ выставили на автотрассе заграждение из машин, в которых находились ничего не подозревавшие люди, в том числе ребенок.