Сирийская оппозиция назвала условия для участия в переговорах в Женеве

Об этом сообщает DW.

"Если режим и в дальнейшем будет совершать преступления, то присутствие делегации Высокого комитета по переговорам в Женеве не будет иметь смысла", - сообщил координатор Высокого комитета по переговорам, бывший премьер Сирии Рияд Хиджаб. Это заявление он обнародовал в интернете.

Отмечается, что делегация оппозиции проинформирует спецпредставителя ООН по Сирии об отзыве своих делегатов, "если ООН и ведущие государства мира окажутся несостоятельными положить конец этим преступлениям (режима Асада - УНИАН)". Сами члены делегации оппозиции прибыли в Женеву вечером субботы. В ее состав входят 17 представителей для участия в межсирийских переговорах и еще 25 делегатов для участия в других встречах под эгидой ООН.

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Накануне в Швейцарию прибыли представители Башара Асада. Они также провели предварительные консультации со спецпредставителем ООН по Сирии Эндрю де Мистурой. В то же время делегация оппозиции отказывается от каких-либо предварительных консультации с Асадом и требует специальной резолюции Совета Безопасности ООН.

Эта резолюция должна положить конец разрушению сирийских городов и бомбардировкам гражданского населения. Кроме того, представитель делегации оппозиции заявил, что Башар Асад должен освободить заключенных правительством женщин и детей и позволить доставлять гуманитарную помощь в заблокированные регионы.