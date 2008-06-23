С затонувшей Принцессы звезд спаслись 28 человек, судьба 700 - неизвестна

28 человек из числа пассажиров и членов экипажа затонувшего на Филиппинах парома "Принцесса звезд" выжили и сумели добраться до берега, передает Би-Би-Си.

Спасательная шлюпка с пострадавшими пристала к берегу в одной из прибрежных деревушек к юго-востоку от Манилы.

Таким образом, число выживших в кораблекрушении возросло до 32 человек.

Между тем, судьба более 700 человек, находившихся на борту парома, до сих пор остается неизвестной.

Команда спасательного судна, подошедшего к месту гибели парома, спустя 24 часа после того как с ним прервалась связь, не обнаружила никого в живых.

Сейчас к месту гибели парома направляется второе спасательное судно. На его борту находятся водолазы спасатели, а также оборудование для резки металла.

Сейчас спасательным работам мешает шторм.

Жители прибрежных деревень сообщают, что среди вынесенных волнами обломков они нашли тела нескольких погибших и спасательные жилеты.

Как передают местные СМИ, в распоряжении людей были считанные минуты, чтобы покинуть корабль. Погибшими пока официально объявлены четыре человека.

По словам местных официальных лиц, паром "Принцесса звезд" потерял ход 21 июня и стал тонуть в нескольких километрах от берега. Как говорят сотрудники береговой охраны, на пароме отказал мотор.

Президент страны потребовал объяснений, почему парому было разрешено покинуть порт, несмотря на предупреждение о надвигающемся тайфуне.

Всего в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Фэншэнь", на Филиппинах погибли по меньшей мере 200 человек.