Крупнейший российский туроператор TEZ Tour прекратил продажу путевок в Турцию

Как пояснили в компании, их полетная программа заканчивается 29 ноября так называемым возвратным рейсом по окончании сезона. В компании отметили, что немного продлили полеты в Турцию из-за ситуации в Египте. "Нашим туристам была предложена альтернатива в виде отдыха в Турции в отелях той же категории звездности, того же типа питания", - пояснили в компании, передает Lenta.ru.

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Во вторник, 24 ноября, другой туроператор, "Натали Турс" также прекратил продажу путевок в Турцию "в связи с нестабильной политической ситуацией". Это произошло сразу после того, как в Турции был сбит российский самолет Су-24.

Тогда же Ростуризм запретил компаниям продавать путевки в Турцию из-за угрозы терроризма в этой стране. При этом путешественники имеют право требовать полного возврата стоимости туров.

Также 24 ноября министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам отменить поездки в Турцию. По мнению главы дипведомства Сергея Лаврова, угроза терроризма в этой стране не меньше, чем в Египте.