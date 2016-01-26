Китай ставит на исламский мир

Китай начал новую партию геополитического покера с Соединенными Штатами. Ныне Поднебесная делает ставку на исламский мир. Цель – расширить ресурсную базу для конкуренции с США и Европой на фоне новой научно-технической революции и масштабного политического и финансово-экономического переформатирования мира. Судить об исламском маневре Пекина позволяет недавнее турне председателя КНР Си Цзиньпиня в Саудовскую Аравию, Египет и Иран с заключением объемного пакета соглашений с каждой из стран. Данный тактический ход произошел в рамках стратегической инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути ХХІ века».

По сути, единственным конкурентом для Запада в широком понимании, и США в более узком смысле, остается Китай.

Ставка на исламскую цивилизацию, при чем, и суннитов, и шиитов, делается на фоне крупных геополитических успехов США за последние несколько лет. Не смотря на образ Барака Обамы как «мягкого президента», Вашингтон подошел к началу нынешнего года с крайне ослабевшей Россией, которая вскоре примет любые условия в обмен на снятие санкций и открытие доступа к западному финансированию. Вопрос только в том, чтобы довести Россию до «нужной кондиции» без резкого обрушения страны, в формате «управляемого хаоса».

Европу сейчас также сложно воспринимать в качестве конкурента США за глобальное влияние, поскольку даже в вопросе защиты европейских ценностей многие столицы стран ЕС до сих пор никак не могут достичь солидарной позиции. Кроме того, без прикрытия стран Евросоюза со стороны НАТО, где главную роль играет США, Европа вполне может стать легкой добычей для новых варваров в виде ИГИЛ или же путинской России.

То есть, по сути, единственным конкурентом для Запада в широком понимании, и США в более узком смысле, остается Китай. Индия может присоединиться к глобальной конкуренции, но не сейчас, а в перспективе, в случае если сможет разобраться со многими внутренними проблемами.

На этом фоне, происходит постепенная нейтрализация Соединенными Штатами путинской России, а также сопутствующее резкое ослабление Евросоюза на фоне острого миграционного и финансово-экономического кризисов. Кстати, параллельно в Европе резко ухудшилось и состояние сферы безопасности. События в Париже и Кельне – яркий тому пример.

Что в этих условиях делает Китай? Едет к потенциальным союзникам, имеющим определенный скепсис по отношению к США, - в Саудовскую Аравию, Египет и Иран.

С Ираном Китай подписал 17 новых соглашений, поставив конечной целью повышения взаимного товарооборота с нынешних 60 до потенциальных 600 миллиардов долларов в год. При этом, у Тегерана уже не стоит проблема, куда деть добытые нефть и газ – Пекин заберет все. Ну, может быть, немного оставит для Европы, если та подсуетиться.

Китай в традиционной для него манере хочет воспользоваться внутренним противостоянием мусульманского мира и заработать на этом дополнительные экономические дивиденды.

Саудовской Аравии Пекин предложил 14 совместных соглашений, включая масштабные проекты по нефтепереработке, ТЭК, сфере телекоммуникаций и промышленности. Например, государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. и китайская Sinopec подписали соглашения о сотрудничестве на 1 миллиард долларов.

Египту КНР предложила около двух десятков соглашений в сферах промышленности, авиации, строительства. Китай также пообещал инвестировать в экономику страны около 15 миллиардов долларов в ближайшее время.

Самое интересное, что сами потенциальные союзники Пекина пребывают в активной фазе внутреннего противостояния на религиозной почве – суннитский мир во главе с Саудовской Аравией против шиитского мира во главе с Ираном. Китай в традиционной для него манере хочет воспользоваться внутренним противостоянием мусульманского мира и заработать на этом дополнительные экономические дивиденды.

Как может повлиять на Украину активизация внешней политики Китая с исламским миром? Скорее всего, Пекин выйдет с новыми инициативами по сотрудничеству с украинской стороной. И присоединение Киева к новому поезду по маршруту Шелкового пути в обход России – через Грузию, Азербайджан и Казахстан, - всего лишь начало процесса. Причина – создание новой колоды карт для долгой партии геополитического покера с США. На кону – ресурсный раздел проигравшей России, а также борьба за влияние на Европу. И Украина в этой игре выступает либо в качестве возможной транзитной территории, либо значительным фрагментом новой буферной зоны между ЕС и Китаем. Поэтому не стоит удивляться, что растет экспорт аграрной продукции в Китай, который входит в пятерку крупнейших стран для украинского экспорта (6,6% в 2015 году).

Вскоре КНР обратит самое пристальное внимание на продукцию отечественного ВПК и те высокотехнологические сектора, где Украина успешно конкурирует на глобальном уровне. Пекин еще до аннексии Крыма хотел использовать данную часть украинской территории для создания крупной логистической базы (первой ласточкой должен был стать морской порт-зерновой терминал, проект, который не был реализован лишь по причине аннексии полуострова), этаких торговых ворот в Европу. Сейчас вместо Крыма выбрана Одесская область, которая может заработать существенные бонусы на сотрудничестве с Китаем.

В любом случае китайский дракон прервал созерцание и показал готовность бороться с Западом за союзников и ресурсы в Северной Африке и на Ближнем Востоке (КНР получает из данного региона около 50% всей потребляемой нефти).

Прошлый раз «геополитическое заигрывание» Пекина со многими африканскими странами закончилось «арабской весной».

Чем США ответят на этот раз?