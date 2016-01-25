Британское правительство и Билл Гейтс вложат $4 миллиарда в проект по борьбе с малярией

Программа включает в себя разработку новых видов лекарств и средств от насекомых - разносчиком болезни.

В статье Билла Гейста и британского министра финансов Джорджа Осборна, опубликованной в газете Times, отмечается, что каждую минуту на земле от малярии умирает один ребенок, сообщает Русская служба ВВС.

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Гейтс и Осборн пишут, что уверены в возможности полностью победить малярию, пока они живы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году от малярии умерли 438 тысяч человек, большинство из них - дети в возрасте до пяти лет. Основная часть умерших жили в странах Африки.