Британское правительство и Билл Гейтс вложат $4 миллиарда в проект по борьбе с малярией
15:45, 25 января 2016Мир
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Британское правительство и основатель компании Microsoft Билл Гейтс объявили о намерении вложить 4 млрд долларов в проект по борьбе с малярией.
REUTERS
Программа включает в себя разработку новых видов лекарств и средств от насекомых - разносчиком болезни.
В статье Билла Гейста и британского министра финансов Джорджа Осборна, опубликованной в газете Times, отмечается, что каждую минуту на земле от малярии умирает один ребенок, сообщает Русская служба ВВС.
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Гейтс и Осборн пишут, что уверены в возможности полностью победить малярию, пока они живы.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году от малярии умерли 438 тысяч человек, большинство из них - дети в возрасте до пяти лет. Основная часть умерших жили в странах Африки.
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