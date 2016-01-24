В самолете Turkish Airlines, экстренно севшем в Ирландии, бомбы не нашли

На самолете Boeing 777 компании Turkish Airlines, который совершил вынужденную посадку в Ирландии, не обнаружили взрывное устройство, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря авиаперевозчика.

Boeing сегодня вынужденно сел в аэропорту Шаннон в Ирландии в 11:02 по местному времени. Экипаж обнаружил на борту записку о бомбе в самолете, после чего сообщил об этом в оперативный центр, который предупредил о ситуации власти Ирландии. Как уточнил представитель авиакомпании, ее нашли в туалете.

На борту лайнера находились 227 человек, включая пассажиров и членов экипажа, все они были эвакуированы. Самолет, летевший из Хьюстона в Стамбул, вскоре вновь направится в турецкую столицу, добавил он. Инцидент теперь будет расследовать полиция Ирландии.

Это не первый за последний год случай экстренной посадки самолетов турецких авиалиний из-за угроз взрыва, которые впоследствии не подтвердились, пишет РБК. Так, в ноябре самолет Turkish Airlines, летевший из Нью-Йорка в Анкару, экстренно сел в канадском Галифаксе. В марте летевший из Стамбула в Сан-Паулу турецкий Boeing вынужденно приземлился в марокканском городе Касабланка.