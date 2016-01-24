Армия Асада при поддержке российской авиации заняла стратегический город в сирийской Латакии

Об этом сообщили в наблюдательном совете по правам человека в Сирии, передает Reuters.

При этом отмечается, что наступление проходило при поддержке военно-космических сил России.

Город Ар-Рабиа является стратегически важным, ранее он был занят повстанцами.

Читайте такжеПока в РФ рассказывают об успехах операции в Сирии, ИГИЛ вновь захватило стратегически важный городРанее УНИАН сообщал, что боевики «Исламского государства» захватили сирийский город Мхин (в провинции Хомс), имеющий стратегически важное значение.

Президент РФ Владимир Путин продолжает объяснять вмешательства Москвы во внутренние дела Сирии борьбой с "Исламским государством". Тем не менее, большинство российских авиаударов были направлены против повстанцев, которые выступают против ИГ и правящего режима президента Башара Асада.