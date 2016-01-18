Die Presse: миграционная политика ЕС на грани краха

В статье Анны Габриэль под названием "Миграционная политика ЕС на грани краха", опубликованной на сайте газеты Die Presse, пишется о том, что время на исходе. По-прежнему тысячи людей ежедневно пересекают внешнюю границу союза. Учитывая текущее положение, европейского решения миграционного кризиса может не быть и в 2016 году. Даже президент Жан-Клод Юнкер не хочет строить "никаких иллюзий" насчет совместной реализации важных решений. Государства самостоятельно принимают решения об охране границ, продолжается спор о справедливом механизме распределения лиц, ищущих защиты. Эта пугающая ситуация демонстрирует явную растерянность Европы.

Тем не менее, правительства Австрии, Германии и других наиболее пострадавших государств-членов по-прежнему просят терпения, пока будут разработаны общие проекты решения. Но как долго это продлится? Европейское население теряет веру в то, что с неослабевающим притоком все еще можно справиться. Газета "Die Presse" пристально изучила процесс реализации важных решений в условиях кризиса.

Защита внешних границ

Европейские политики повторяют, словно мантру, слова о необходимости защиты внешних границ ЕС – и обязательства возлагают, прежде всего, на Грецию. Известно, что большинство беженцев попадают в ЕС из Турции, через острова Эгейского моря, чтобы по балканскому маршруту достичь желаемой страны. Из-за хаотической ситуации, некоторые страны снова ввели контроль на своих границах; шенгенской зоне грозит конец. Чтобы предотвратить его, в декабре Комиссия представила план по охране границ ЕС. В кризисных ситуациях, в течение трех дней на место может быть отправлена команда (до 2500 человек) – при необходимости даже против воли пострадавшего государства-члена. У правительств некоторых стран ЕС вмешательство в национальный суверенитет вызывает опасения: поэтому решение Совета (которое должно быть принято в конце июня) может отличаться от мнения Комиссии.

Сотрудничество ЕС/Турция

Суть сделки между Брюсселем и Анкарой, заключенной в ноябре прошлого года: ограничение притока беженцев в Европу в обмен на три миллиарда евро помощи, переговоры об ускоренном вступлении в ЕС и льготные условия для въезда турок в ЕС. Но до сих пор Анкаре не удалось убедить Брюссель в реализации плана действий: по-прежнему из Турции в Грецию ежедневно прибывают от 2000 до 3000 беженцев, заявил недавно заместитель главы комиссии Франс Тиммерманс. В настоящее время в Турции находится около 2,5 млн сирийских беженцев. Страна объявила о предоставлении им разрешения на работу, чтобы уменьшить их наплыв в ЕС. Турция также ввела визовый режим для сирийцев, которые приезжают через третьи страны. Тем не менее, ЕС также еще не выполнил некоторых обязательств: обещанные 3 млрд евро все еще не выделены из-за разногласий между государствами-членами; также не был достигнут компромисс в вопросе о принятии "контингентных беженцев" из Турции.

Распределение и "пункты приема беженцев"

В сентябре, несмотря на сопротивление Восточной Европы, страны ЕС договорились распределить между собой 160 000 беженцев, прибывших в Италию и Грецию. Но проект почти не имеет шансов на успех: до сих пор переселили только 272 человека.

В общем, правительства ЕС до 14 января предоставили Комиссии 4237 мест. Только Болгария выполнила соглашение, выделив 1302 места. Австрия может не участвовать из-за большого количества уже прибывших беженцев. Но и запланированные11 пунктов приема беженцев в Греции и Италии – которые являются необходимым условием для упорядоченного распределения беженцев – существуют, в основном, на бумаге. Действительно работают только 3 из них: на Лесбосе, Лампедузе и в сицилийском Трапани.