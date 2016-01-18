Франциск стал третьим папой, посетившим синагогу в Риме - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

Главный раввин Рима Рикардо Ди Сеньи заявил, что этот шаг Папы следует рассматривать как признак того, что отношения между католиками и иудеями улучшаются.

Потепление между представителями двух религий наметилось 30 лет назад. Тогда, в апреле 1986 года, Большую синагогу посетил Иоанн Павел II, став первым понтификом, который переступил порог иудейского храма.

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Затем в 2010 году состоялся визит в синагогу папы Бенедикта XVI, которого также принимал Рикардо Ди Сеньи.