Франциск стал третьим папой, посетившим синагогу в Риме - BBC
05:08, 18 января 2016Мир
537
Папа Римский Франциск стал третьим в истории понтификом, который посетил главную синагогу Рима под названием Большая синагога.
REUTERS
Об этом сообщает BBC Украина.
Главный раввин Рима Рикардо Ди Сеньи заявил, что этот шаг Папы следует рассматривать как признак того, что отношения между католиками и иудеями улучшаются.
Потепление между представителями двух религий наметилось 30 лет назад. Тогда, в апреле 1986 года, Большую синагогу посетил Иоанн Павел II, став первым понтификом, который переступил порог иудейского храма.
Читайте такжеПапа Римский рассказал, что необходимо современному миру
Затем в 2010 году состоялся визит в синагогу папы Бенедикта XVI, которого также принимал Рикардо Ди Сеньи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter