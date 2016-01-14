Die Presse: ядерное чудо-оружие

18:28, 14 января 2016
Мир
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Американцы хотят заменить свои атомные бомбы новым, гораздо более точным поколением – в том числе, и в Европе. Критики опасаются, что, таким образом, их использование становится более вероятным.

REUTERS

В статье Юлии Раабе под названием "Ядерное чудо-оружие", опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse, пишется о том, что новый вариант ядерного уничтожения нашел свое выражение в громоздкой, безобидно звучащей формуле: B61-12 – так называется новейшее поколение американского ядерного оружия, которое характеризуется, прежде всего, одним важным свойством: точностью попадания. В рамках масштабной программы модернизации своего ядерного арсенала, стоимостью $355 млрд за десять лет, США хотят заменить свои старые версии B61 новой моделью – не только в своей стране, но и в Европе.

Оружие гораздо более точное, чем его предыдущие версии, потому что оно оснащено новой управляемой хвостовой частью. Взрывную силу можно скорректировать. Стратеги в Вашингтоне не считают, что такое развитие событий противоречит обещанию, которое дал президент США Барак Обама в Праге в 2009 году. Он обещал стремиться к миру без ядерного оружия и начать ядерное разоружение. Модернизация устаревшего арсенала предстоит в любом случае – а более эффективное оружие позволяет уменьшить его количество, говорится в заявлении.

"Порог снижается"

Но критики говорят о скрытом наращивании военного потенциала – не количественном, а качественном. Они опасаются, что из-за более высокой точности новые бомбы могут быть легко использованы в чрезвычайной ситуации. И еще: "Чем ниже взрывная сила, тем ниже будет и порог применения ядерного оружия", - сказал "Die Presse" эксперт, который пожелал остаться анонимным.

В рамках программы НАТО на базах в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции остается примерно 180 атомных бомб США. В ближайшие годы они должны быть заменены новыми моделями B61-12. Первые  появятся здесь в 2020 году. Вместе с этим, по крайней мере, частично, будет также обновлен самолетный парк, потому что "Торнадо" и истребители F-16 не подходят для нового оружия. Италия и Нидерланды заказали истребители F-35. В Германии будут корректировать технические характеристики "Торнадо", чтобы они могли переносить новое ядерное оружие. В случае вывода "Торнадо" из эксплуатации, необходимо будет искать альтернативу, если Германия в будущем хочет участвовать в операциях НАТО с частичным применением ядерного оружия, - говорит эксперт в области контроля над вооружениями Оливер Майер из фонда Wissenschaft und Politik ("Наука и политика") в Берлине. Причина: истребители Eurofighter, которые должны заменить "Торнадо", не сертифицированы для использования ядерного оружия.

нато / nato.int

Новые бомбы до сих пор не вызывали ни одной крупной политической дискуссии. Берлин рассматривает это, как решение США, которое не должно обсуждаться  в рамках НАТО. Вряд ли на самом высоком политическом уровне можно ожидать сопротивления. С началом кризиса в Украине, НАТО отказалось от попыток (в основном, с немецкой стороны) уменьшить роль ядерного оружия или отказаться от бомб США в Европе. Теперь в трансатлантическом альянсе обсуждают, главным образом, вопрос о том, как это оружие в будущем может способствовать сдерживанию Москвы от дальнейшей агрессии. Ядерная доктрина альянса, вероятно, будет обсуждаться и на саммите в Варшаве в июле.

Масштабная модернизация

При этом, Соединенные Штаты не единственные, кто модернизирует свои бомбы – наоборот: почти все государства с ядерным оружием (кроме США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея) обновляют свои арсеналы. С начала кризиса в Украине, Москва неоднократно намекала на ядерный вариант. В ноябре общественности стали известны планы по разработке атомной подводной лодки. Это является еще одним примером того, что в оборонной логике России ядерное оружие играет важную роль – даже если пока не ясно, являются ли эти планы подлинными или распространяются в пропагандистских целях.

Эксперт по разоружению в МИД Австрии, Александр Кмент, рассматривает события в США в более широком контексте: "Модернизация арсеналов во всех ядерных государствах вызывает беспокойство, особенно для нас, в Европе", - сказал он в интервью газете Die Presse. Такое развитие событий заставляет серьезно усомниться в надежности договора о нераспространении ядерного оружия и содержащегося в нем обещания о ядерном разоружении.

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