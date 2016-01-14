Die Presse: ядерное чудо-оружие

В статье Юлии Раабе под названием "Ядерное чудо-оружие", опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse, пишется о том, что новый вариант ядерного уничтожения нашел свое выражение в громоздкой, безобидно звучащей формуле: B61-12 – так называется новейшее поколение американского ядерного оружия, которое характеризуется, прежде всего, одним важным свойством: точностью попадания. В рамках масштабной программы модернизации своего ядерного арсенала, стоимостью $355 млрд за десять лет, США хотят заменить свои старые версии B61 новой моделью – не только в своей стране, но и в Европе.

Оружие гораздо более точное, чем его предыдущие версии, потому что оно оснащено новой управляемой хвостовой частью. Взрывную силу можно скорректировать. Стратеги в Вашингтоне не считают, что такое развитие событий противоречит обещанию, которое дал президент США Барак Обама в Праге в 2009 году. Он обещал стремиться к миру без ядерного оружия и начать ядерное разоружение. Модернизация устаревшего арсенала предстоит в любом случае – а более эффективное оружие позволяет уменьшить его количество, говорится в заявлении.

"Порог снижается"

Но критики говорят о скрытом наращивании военного потенциала – не количественном, а качественном. Они опасаются, что из-за более высокой точности новые бомбы могут быть легко использованы в чрезвычайной ситуации. И еще: "Чем ниже взрывная сила, тем ниже будет и порог применения ядерного оружия", - сказал "Die Presse" эксперт, который пожелал остаться анонимным.

В рамках программы НАТО на базах в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции остается примерно 180 атомных бомб США. В ближайшие годы они должны быть заменены новыми моделями B61-12. Первые появятся здесь в 2020 году. Вместе с этим, по крайней мере, частично, будет также обновлен самолетный парк, потому что "Торнадо" и истребители F-16 не подходят для нового оружия. Италия и Нидерланды заказали истребители F-35. В Германии будут корректировать технические характеристики "Торнадо", чтобы они могли переносить новое ядерное оружие. В случае вывода "Торнадо" из эксплуатации, необходимо будет искать альтернативу, если Германия в будущем хочет участвовать в операциях НАТО с частичным применением ядерного оружия, - говорит эксперт в области контроля над вооружениями Оливер Майер из фонда Wissenschaft und Politik ("Наука и политика") в Берлине. Причина: истребители Eurofighter, которые должны заменить "Торнадо", не сертифицированы для использования ядерного оружия.

Новые бомбы до сих пор не вызывали ни одной крупной политической дискуссии. Берлин рассматривает это, как решение США, которое не должно обсуждаться в рамках НАТО. Вряд ли на самом высоком политическом уровне можно ожидать сопротивления. С началом кризиса в Украине, НАТО отказалось от попыток (в основном, с немецкой стороны) уменьшить роль ядерного оружия или отказаться от бомб США в Европе. Теперь в трансатлантическом альянсе обсуждают, главным образом, вопрос о том, как это оружие в будущем может способствовать сдерживанию Москвы от дальнейшей агрессии. Ядерная доктрина альянса, вероятно, будет обсуждаться и на саммите в Варшаве в июле.

Масштабная модернизация

При этом, Соединенные Штаты не единственные, кто модернизирует свои бомбы – наоборот: почти все государства с ядерным оружием (кроме США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея) обновляют свои арсеналы. С начала кризиса в Украине, Москва неоднократно намекала на ядерный вариант. В ноябре общественности стали известны планы по разработке атомной подводной лодки. Это является еще одним примером того, что в оборонной логике России ядерное оружие играет важную роль – даже если пока не ясно, являются ли эти планы подлинными или распространяются в пропагандистских целях.

Эксперт по разоружению в МИД Австрии, Александр Кмент, рассматривает события в США в более широком контексте: "Модернизация арсеналов во всех ядерных государствах вызывает беспокойство, особенно для нас, в Европе", - сказал он в интервью газете Die Presse. Такое развитие событий заставляет серьезно усомниться в надежности договора о нераспространении ядерного оружия и содержащегося в нем обещания о ядерном разоружении.