Порошенко назвал ключевые реформы в 2016 году

Об этом он сказал в ходе своей первой в текущем году пресс-конференции.

Президент Украины Петр Порошенко назвал налоговую реформу, а также реформу сферы здравоохранения ключевыми преобразованиями, которые необходимо реализовать в 2016 году.

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«Приоритеты на 2016 год: налоговая реформа, в особенности в части администрирования, и реформа здравоохранения. Хватит обманывать людей о существовании бесплатной медицины», - сказал Порошенко.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк также заявлял, что среди приоритетных задач на 2016 год - реформирование среднего образования и системы медицины, принятие новой редакции Налогового кодекса и проведение масштабной приватизации.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Рада приняла изменения в Налоговый кодекс. За соответствующий законопроект №3688 о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовал 251 народный депутат при необходимых 226.

Разработчики законопроекта изменили подходы к налогообложению аграриев в части уплаты НДС. Распределение налога решено представить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для последующего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%. Ранее предлагали установить следующую пропорцию для всех агропредприятий: 75% в бюджет и 25% на спецсчета предприятий.

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В частности, в законопроекте предлагалось повысить акциз на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки - на 50%, на слабоалкогольные напитки - на 300%. Также предложено наделить Кабмин правом устанавливать минимальные цены на табачную продукцию.

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Кроме этого, законопроект предлагает ввести с 1 февраля 2016 года два одинаковых по своему администрированию реестра плательщиков налогов, один из которых будет содержать данные о предприятиях, которым автоматически возмещается НДС.

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В проекте закона практически без изменений остается упрощенная система налогообложения, за исключением определения дохода для третьей группы. Порог дохода для плательщиков третьей группы снижен до 5 миллионов гривень с 20 миллионов гривень.