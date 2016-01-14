Керри объявил о расширении программы США по приему беженцев

Джон Керри заявил, что расширение поможет "уязвимым" отдельным лицам и семьям из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, и предложит им безопасные альтернативы опасным путешествиям, на которые решались много мигрантов, передает "Голос Америки".

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"Кризис беженцев – это не только сирийский проблема, или проблема только Ближнего Востока, Европы или Африки", – сказал госсекретарь. Это "глобальный вызов исторических пропорций и размеров", – добавил он.

Джон Керри также встретится с беженцами в Вашингтоне. Он также сообщил, что президент США Барак Обама проведет саммит по оказанию помощи беженцам на полях Генеральной ассамблеи ООН осенью этого года.

Госсекретарь США выступил сразу после ежегодного обращения президента в Конгрессе "О положении дел в стране". Барак Обама и Джон Керри изложили цели внешней политики США в этом году.

Кроме этого, Джон Керри заявил, что ослабление и уничтожение боевиков террористической организации "Даеш" является важнейшим приоритетом стратегии США. Госсекретарь подчеркнул в своей речи, что не считает возможным называть террористическую группу "Исламским государством", так как, по его убеждению, ни "исламским", ни "государством" "Даеш" не является.

Он сказал, что еще одна цель США и их партнеров – совместными усилиями остановить распространение насилия.

Он также поблагодарил Иран за сотрудничество в освобождении 10 американских моряков, которые были ненадолго задержаны.