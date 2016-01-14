"Аль-Джазира" прекращает вещание в США

Как передает BBC, вещание будет прекращено с апреля, после чего "Аль-Джазира" обещает расширить охват онлайн-вещания в США.

По мнению компании, ее бизнес-модель далее "просто не может быть устойчивой в свете экономических проблем".

Канал "Аль-Джазира Америка" был запущен в 2013 году, вознамерившись стать более серьезным и глубоким источником информации для американцев, чем CNN и Fox News.

"Аль-Джазира" заменила собой канал Current TV, основанный бывшим вице-президентом США Альбертом Гором и купленный катарским вещателем за сумму около 500 миллионов долларов. Также канал потратил миллионы долларов на то, чтобы нанять лучших американских журналистов.

В то же время хотя "Аль-Джазира Америка" была доступна для около 60 миллионов домохозяйств, в 2015 году канал смотрели ежедневно лишь 19 тысяч зрителей в среднем, что намного меньше, чем показатели его конкурентов.