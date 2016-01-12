В Стамбуле от взрыва пострадали туристы из Германии - СМИ

Об этом сообщает турецкое издание Radikal, пишет Европейская правда.

По данным CNN Turk, с места происшествия в больницу доставили одного туриста из Германии и Перу. Турецкий телеканал T24 сообщает о трех раненых немецких туристах.

Читайте такжеМИД проверяет наличие украинцев среди погибших и пострадавших при взрыве в Стамбуле

Официальной информации о национальности пострадавших пока нет. Немецкое издание Bild сообщает, что МИД Германии проверяет информацию, есть ли среди погибших и пострадавших немецкие граждане.

Напомним, 12 января на площади Султанахмет в центре Стамбула прогремел взрыв, который унес жизни 10 человек.