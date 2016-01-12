В Стамбуле от взрыва пострадали туристы из Германии - СМИ
12:55, 12 января 2016Мир
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Среди пострадавших во время взрыва в центре Стамбула есть туристы из Германии, стран Азии и Латинской Америки.
REUTERS
Об этом сообщает турецкое издание Radikal, пишет Европейская правда.
По данным CNN Turk, с места происшествия в больницу доставили одного туриста из Германии и Перу. Турецкий телеканал T24 сообщает о трех раненых немецких туристах.
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Официальной информации о национальности пострадавших пока нет. Немецкое издание Bild сообщает, что МИД Германии проверяет информацию, есть ли среди погибших и пострадавших немецкие граждане.
Напомним, 12 января на площади Султанахмет в центре Стамбула прогремел взрыв, который унес жизни 10 человек.
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