Китайцы строят гигантскую статую Мао Цзэдуна размером с 12-этажку (фотогалерея)

Высота статуи – 36.6 метра, ее строительство стоит около 3 миллионов юаней (460 тысяч долларов). Статую, по утверждениям жителей деревни, возводят на деньги местных предпринимателей

Читайте такжеВ Италии туристы повредили 315-летнюю статую при попытке сделать селфи

Фотографии этого монументального зодчества широко разошлись в интернете в Китае, и местные медиа приводят подборки мнений: некоторые пользователи указывают на физиономическое несходство статуи с лицом Мао, а другие замечают, что деньги решили потратить на возведение статуи, а не на какие-то практические нужды, передает Радио Свобода.

В 1960-х годах от голода, последовавшего за проводимой Мао Цзэдуном политикой "Большого скачка", в провинции Хэнань умерли миллионы людей.