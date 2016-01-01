Пожар в отеле-небоскребе в Дубае: число пострадавших увеличилось
01:54, 01 января 2016Мир
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В результате пожара в отеле-небоскребе в Дубае пострадали 16 человек, у одного из них произошел сердечный приступ во время эвакуации.
Пожар в дубайском отеле Address Hotel Downtown / twitter.com
Об этом сообщили представители власти города в своем микроблоге Twitter, передает ТАСС.
"14 человек получили легкие ранения, один повреждения средней тяжести и у одного человека случился сердечный приступ из-за сильного задымления и давки во время эвакуации. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщают местные власти.
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Напомним, что в дубайском отеле Address Hotel Downtown вспыхнул пожар. О причине пожара, охватившего небоскреб почти целиком, пока ничего не известно.
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