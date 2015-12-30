Автомат Калашникова стал главным оружием террористов - The Guardian

Об этом сообщает газета The Guardian.

В связи с этим полицейские европейских стран пытаются выяснить, откуда привозится оружие и кто продает его джихадистам. Издание подчеркивает, что на сегодняшний день в мире производится около 200 моделей винтовок типа Калашникова и основным производителем является Китай. При этом на континенте еще около 30 стран законно изготавливают подобное оружие.

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Тем не менее легальное производство быстро может перерасти в незаконную контрабанду, подчеркивает автор статьи. Китай в основном экспортирует автоматы Калашникова в африканские страны, после чего солдаты с низкой зарплатой продают их на черном рынке. Отмечается, что охваченная гражданской войной Ливия также становится «сосредоточением оружия». По данным ООН, Ливия незаконно экспортировала автоматы в 14 других стран.

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Несмотря на то что большинство автоматов Калашникова были произведены более 35 лет назад, в балканских странах, странах бывшего СССР и странах Северной Африки остаются десятки миллионов готовых к применению винтовок. По мнению автора статьи, именно их доступность привела к тому, что автоматы Калашникова превратились в главное оружие террористов в Европе.