За это проголосовали 86 депутатов, против были 28, сообщает Радио Свобода.

В новом правительстве только одно изменение по сравнению с предыдущим: пост министра иностранных дел занял Михеил Джанелидзе, который до сих пор был первым заместителем главы МИД.

Назначение нового премьера и правительства должен еще формально утвердить президент Грузии Гиорги Маргвелашвили.

Выступая в парламенте перед голосованием, в понедельник, 28 декабря, Квирикашвили пообещал продолжить курс нынешней правящей коалиции «Грузинская мечта» на сближение с Западом и в то же время на восстановление отношений с Россией, разрушенных войной Москвы против Тбилиси 2008 года, по результатам которой Россия оккупировала грузинские сепаратистские регионы Абхазию и Южную Осетию, при этом формально признав их как «независимые государства».

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Он подтвердил, что целью Грузии является полное членство в Европейском союзе и НАТО и при этом «прагматичная и миролюбивая политика» в отношении России, которая, со своей стороны, должна признать суверенитет и территориальную целостность Грузии, – с целью уменьшить угрозы курсовые Тбилиси со стороны Москвы.

48-летний Гиорги Квирикашвили, который имеет образования врача и экономиста-финансиста, ранее также был некоторое время министром экономики Грузии.

Предыдущий премьер-министр Грузии, 33-летний Иракли Гарибашвили неожиданно объявил о своей отставке на прошлой неделе, 23 декабря, не объяснив причин.