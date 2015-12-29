Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Синьхуа».

Gaofen-4 был запущен в 00:04 (18:04 понедельника по Киеву) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань ракетой-носителем «Великий поход-3B». Это был 222-й старт ракеты этого семейства.

Как отмечается, Gaofen-4 является первым китайским спутником HD-наблюдения на геостационарной орбите и самым сложным в мире геостационарным спутником этого класса.

Успешный запуск Gaofen-4 был 19-м стартом в рамках космической программы в уходящем году.

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Спутник будет использоваться для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, наблюдения за бедствиями и катастрофами геологического происхождения, составления прогнозов погоды и лесной обстановки.

В рамках проекта Gaofen предполагается до 2020 года запустить семь спутников высокой четкости. Первый аппарат, Gaofen-1, был запущен в апреле 2013-го.

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В отличие от Gaofen-1 и Gaofen-2, обращающихся на низких орбитах (600-700 километров), Gaofen-4 предназначен для функционирования на орбите 36 тысяч километров, что позволит ему перемещаться синхронно с Землей.