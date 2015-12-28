Давутоглу: Россия наносит удары преимущественно по сирийской оппозиции
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в основном наносят удары по сирийской оппозиции, а не по боевикам террористической группировки "Исламское государство".
Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает ТАСС.
"Из 4198 вылетов, совершенных Россией за последнее время, только 191 был направлен против ИГ", - сказал он.
При этом Давутоглу заявил, что "основанием для присутствия в Сирии других сторон является борьба с ИГ". Он выразил мнение, что "России нужно срочно отказаться от ударов по умеренной оппозиции".
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Коснувшись будущего соседней страны, турецкий премьер сказал, что "урегулирование кризиса в Сирии станет возможным только в случае передачи власти законному правительству вместо Асада". "Инициатива, которая предусматривает продолжение существования руководства, полностью потерявшего легитимность, не сможет принести в Сирию мир и стабильность", - настаивал он.
"Резолюция Совета Безопасности ООН - это положительный шаг с точки зрения поиска дипломатического решения", - признал Давутоглу. Но, по его версии, "ее нужно воплощать в жизнь в соответствии с реалистичными перспективами защиты народа Сирии от тирании Асада".