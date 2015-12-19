СБ ООН принял резолюцию по мирному урегулированию конфликта в Сирии

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Associated Press.

Согласно документу, ООН должна взять на себя организацию переговоров между сирийским правительством и оппозицией. Переговоры должны начаться в январе 2016 года.

Также согласно резолюции, в течение шести месяцев должны быть сформированы "заслуживающие доверия, всеохватывающие и светские" органы власти переходного периода.

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Кроме того, в течение 1,5 лет в Сирии должны пройти "свободные и справедливые выборы" под контролем ООН и в соответствии с международными стандартами.

В резолюции подчеркивается важность параллельной работы, как над политическим урегулированием кризиса в Сирии, так и над прекращением огня. Отмечается, что оба эти вопроса должны быть решены как можно скорее. Предложения по контролю за соблюдением перемирия должен представить генсек ООН Пан Ги-Мун в течение месяца.

Совбез ООН призвал стороны конфликта обеспечить доступ гуманитарных работников в районы, которые пострадали от боевых действий и воздержаться от атак, направленных на мирных жителей и гражданские объекты.

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Ранее УНИАН сообщал, что Совет Безопасности ООН в четверг, 17 декабря, единогласно принял резолюцию, которая обязывает страны прекращать финансирование и любую другую поддержку "Исламского государства", "Аль-Каиды" и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций".