Супруги Гейтс признаны самой богатой в мире семейной парой

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на MarketWatch.

В исследовании консалтинговой компании Wealth-X, на которое ссылается издание, состояние супругов оценивается в 85,7 миллиарда долларов. Второе место заняли основатель испанского ретейлера одежды Inditex Амансио Ортега с женой Флорой Перес, которые заработали 70,7 миллиарда долларов на двоих. На третьем месте — Уоррен Баффет и Астрид Менкс, сколотившие капитал в 65 миллиардов долларов.

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Четвертую и пятую строчку рейтинга богачей заняли семьи американских промышленников. Братья Дэвид и Чарльз Кохи вместе с супругами являются обладателями состояния в 47,5 миллиарда долларов каждый. На предпоследнем месте в десятке оказались основатель сети Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан с 38,5 миллиардами долларов. Они же стали самой молодой парой в списке Wealth-X.

В октябре 2015-го Билла Гейтса потеснил с первого места богатейших людей мира по версии Forbes основатель сети магазинов Zara, испанец Амансио Ортега с состоянием 79,7 миллиарда долларов.