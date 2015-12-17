В Нидерландах арестованы участники протестов против приема мигрантов
Нидерландская полиция арестовала нескольких участников акции протеста против строительства центра для размещения мигрантов в городе Гелдермалсен недалеко от Утрехта.
Как сообщает корреспондент Би-би-си, участники акции попытались прорваться сквозь полицейские заслоны к зданию городского совета, где должно было проводится заседание, посвященное этой проблеме.
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Некоторые из участников, как сообщила полиция, бросали бутылки, петарды и камни в стражей правопорядка. Полиция в ответ открыла предупредительный огонь в воздух. В результате заседание совета было отменено.
Министр госбезопасности Нидерландов назвал поведение протестующих неприемлемым.
В этом году Нидерланды намерены разместить у себя около 58 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и северной Африки.