Российских чиновников оставят без подарков на Новый год

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минтруда РФ «О запрете дарить и получать подарки», подписанное замглавы ведомства Алексеем Черкасовым.

Как предупредил Черкасов в письме, затраты ведомств на новогодние подарки будут считаться незаконными. Чиновник ссылается, в частности, на нормы Гражданского кодекса.

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Минтруд подтвердил изданию подлинность письма и отметил, что в письме речь идет о любых подарках, в том числе самых мелких, таких как ежедневники и цветы.