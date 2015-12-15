Российских чиновников оставят без подарков на Новый год
12:04, 15 декабря 2015Мир
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Минтруд заявил о недопустимости подарков на Новый год от чиновников. Незаконны, по мнению ведомства, в том числе рассылки корпоративных календарей или ежедневников с символикой ведомства.
REUTERS
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минтруда РФ «О запрете дарить и получать подарки», подписанное замглавы ведомства Алексеем Черкасовым.
Как предупредил Черкасов в письме, затраты ведомств на новогодние подарки будут считаться незаконными. Чиновник ссылается, в частности, на нормы Гражданского кодекса.
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Минтруд подтвердил изданию подлинность письма и отметил, что в письме речь идет о любых подарках, в том числе самых мелких, таких как ежедневники и цветы.
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