От мировой бензоколонки до ядерного шантажиста

Россия за последние два года прошла путь стремительной трансформации от адекватного в целом международного игрока до страны-изгоя, создающей миру критические риски для его дальнейшего существования.

Справедливости ради стоит отметить, что гибридная война путинской России против мира началась в августе 2008 года, во время нападения на Грузию. Эта война была генеральной репетицией перед масштабными событиями, стартовавшими с украинской Революции достоинства и вооруженной аннексии Крыма. Нет никакого сомнения, что если бы США совместно с европейскими лидерами (часть из которых продолжает оставаться на ключевых позициях и сейчас) жестко отреагировали на военную агрессию Путина в Грузии и хотя бы ввели международные санкции в торговле, финансах и других секторах вместе с политической изоляцией Москвы – военной аннексии Крыма, вооруженного нападения на Донбасс, военного обострения отношений РФ со всеми странами-членами НАТО на своих границах, а также российского вовлечения в войну в Сирии не было бы.

Последние 6-7 лет стали пиком экспорта Россией коррупции, как элемента гибридной войны, на Запад.

К сожалению, в 2008 году Запад предпочел забыть о Грузии ради иллюзии сохранения более-менее спокойных отношений с Россией. К этому времени еще не произошла «вторая газовая» война с Украиной, а США еще не успели удивить мир своей «сланцевой революцией». Европа не видела альтернативы российским нефти и газу, расплачиваясь своими ценностями за иллюзию энергетического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности. Путину западные деньги, полученные за углеводороды, очень пригодились для обновления своей армии, создания частных военных корпораций с тысячами наемников под рукой, а также масштабного подкупа западной элиты. Последние 6-7 лет стали пиком экспорта Россией коррупции, как элемента гибридной войны, на Запад. И ведь Путину почти удалось разложить западную политическую элиту. Почти.

На начало 2014 года стало ясно, что Кремль «проспал» сланцевую революцию, не смог диверсифицировать экономику, а также допустил начало протестного движения, оформившегося в выступлениях на Болотной площади в Москве. Путину пришла пора действовать решительно, а единственное, что он мог предложить своим согражданам – это война и покорение соседних народов под лозунгами восстановления «русского мира». Российский лидер предложил своему обществу движение назад – путь к матрице поведения начала 20 столетия, выбрав регресс вместо прогресса. Такие параметры поведения общества – максимально упростили для Кремля манипуляции массами, с главной ролью российского телевидения.

Путин хотел поставить мир перед фактом вооруженного захвата значительной части территории Украины с предложением передела сфер влияния уже в 21 столетии.

Как бы то ни было, запустив сценарий аннексии Крыма, Россия надеялась на запоздалую и неуклюжую реакцию Запада, которая возникла бы после запланированного блитцкрига в Украине. Путин хотел поставить мир перед фактом вооруженного захвата значительной части территории Украины с предложением передела сфер влияния уже в 21 столетии. Это позволило бы Кремлю установить четкие границы для любых социальных экспериментов и любых форм поведения властей по отношению к гражданам, что проживали бы на данной территории.

В течение короткого времени российский оккупационный контингент просто бы растворился в посадках и лесах Украины.

В Украине у Путина произошел сбой программы. Украинское общество решило сохранить страну и государство, и ценой самопожертвования, а также неимоверной гражданской активности остановило в Донецкой и Луганской областях «делегатов русского мира» без опознавательных знаков, стоящих за спинами женщин и детей. После этого Кремль совершил несколько попыток перезапустить «русскую весну». Но стало очевидно, что без полномасштабной войны с применением авиации и флота Украину завоевать не удастся. Тем более, что сил на удержание завоеванных территорий у Путина также нет, и в течение короткого времени российский оккупационный контингент просто бы растворился в посадках и лесах Украины.

Тогда российское руководство начало искать нечто для отвлечения внимания своих граждан от военного провала в Украине, а также проблем с обеспечением Крыма. И тут своевременное предложение по Сирии поступило от иранцев. По мнению генералов из Тегерана, у Башара Асада появлялись неплохие шансы усидеть, если бы Россия вмешалась в конфликт на его стороне вместе с коалицией иранских войск и разных организаций типа «Хезболла». И Путин второй раз после Крыма попал в крайне жесткую геополитическую ловушку. Ввязавшись в конфликт, где невозможно выиграть, теперь он не может просто так выйти поскольку уверен, что это обернется для него утратой власти в самой РФ. Вполне вероятно, что обернется. Только ныне Сирия вместо Украины стала новой сакральной территорией для России, где Путин будет играть до конца.

Заметим, что ввязавшись в войну на стороне Асада в Сирии, Путин перешел дорогу многим влиятельным исламским игрокам, которые имеют возможность сильно осложнить внутреннюю ситуацию в РФ. К ним относится и Саудовская Аравия, и Катар, и, конечно же, Турция. Кроме того, РФ начала активно дразнить и Израиль, который уже по негласной информации готовится в который раз воевать с россиянами в Сирии и ближе к своей границе.

Последний козырь Путина – ядерный шантаж, который звучит все громче.

Причем, эскалация ситуации продолжается и в ближайшее время, мы можем увидеть расширение военных операций РФ на Ирак (с формального согласия иракских властей – Иран с удовольствием загонит Путина еще глубже в геополитическую яму), Ливан и, возможно, Ливию. У Путина нет рецепта решений проблем в этих странах. Но это ему и не надо. Он – торговец войной и миром. Другого ничего не осталось. Последний козырь – ядерный шантаж, который звучит все громче.

Роль России как мировой бензоколонки подходит к концу. Доходы от продаж уже почти вдвое упали. Цены на нефть, газ и нефтепродукты рекордно низкие с долгосрочными прогнозами дальнейшего падения. Никаких других существенных заменителей для нефтегазовых доходов у России нет. Общество разрушается, элита ропщет, экономика умирает, международная изоляция добивает.

Ядерный шантаж Путина – последнее средство. Угроза ударить ядерными боеголовками по территории Сирии – своего прямого военного союзника с целью его защиты – абсурд высшей формы. Но и на него Запад уже нашел решение. Обратите внимание на последние испытания американских ядерных бомб, а также системы противоракетной обороны.

Будущее России – туманно. Но в любом случае российским элитам и обществу придется нести ответственность за все, что они содеяли за последние годы за пределами своей территории. Все счета будут оплачены. Вот только какой ценой для самой России – это уже другой вопрос.

Роман Рукомеда