Ватикан впервые в истории заказал внешний аудит своих активов

Совет Ватикана по экономике назначил внешнего аудитора для проверки консолидированной финансовой отчетности Святого престола, пишет Европейская правда.

"Как сообщает Радио Ватикана, внешним аудитором назначена компания PricewaterhouseCoopers (PwC)", - говорится в сообщении.

В заявлении Совета по экономике говорится, что назначение внешнего аудитора стало "важным шагом" для "внедрения новой финансовой стратегии и практики управления, приведения ее в соответствие с международными стандартами".

Также сообщается, что компания начнет работу с проверки состояния активов Ватикана по 2015 год немедленно.

Таким образом, Ватикан впервые в своей истории заказал внешний аудит своей финансовой отчетности в рамках курса Папы Римского Франциска на обеспечение прозрачности финансов католической церкви.

Издание также подчеркивает, что внутренний аудит финансовой деятельности Ватикана показал наличие неучтенных в отчетности активов на сумму свыше 1,1 миллиарда евро.

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Напомним, 22 ноября стало известно, что в Ватикане разгорается скандал, связанный с тем, что пятерых человек обвинили в утечке информации.