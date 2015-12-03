The Guardian: турки в России пострадали от "серьезных последствий", обещанных Путиным после того, как был сбит военный самолет

В статье Шона Уокера под названием «Турки в России пострадали от «серьезных последствий», обещанных Путиным после того, как был сбит военный самолет», опубликованной на сайте газеты The Guardian, пишется о том, что Вильдан Сечкинер с нетерпением ждала того дня, когда сможет увидеть все достопримечательности Санкт-Петербурга во время своей первой поездки в Россию. Вместо этого, 32-летняя женщина была задержана в московском аэропорту Шереметьево на 16 часов, ей угрожали, а затем депортировали. Ее преступление: турецкое гражданство.

Сечкинер, доктор наук, исследователь, проживающая в Румынии, также планировала прочесть лекцию небольшой группе студентов во время своего визита, но ее остановили на паспортном контроле и проводили в комнату для задержанных. Полиция сказала ей, что она не может въехать в Россию, поскольку не забронировала отель, но ей также ясно дали понять, что настоящая причина заключалась в ее турецком паспорте.

«Когда они забрали меня в транзитную зону, там уже находилось много турецких граждан, которых также должны были депортировать. Некоторые ждали в течение 48 часов. Многие из них были рабочими, у которых в Москве остались личные вещи, и они не знали, как забрать их. У других были русские жены или подруги, которых они планировали навестить», сказала Сечкинер “The Guardian” из Бухареста.

После того, как истребитель ВВС Турции сбил российский боевой самолет Су-24 в прошлый вторник, Владимир Путин пообещал «серьезные последствия» в ответ на это событие. Были введены экономические санкции, и запрещены все чартерные рейсы между двумя странами. Но наиболее остро месть ощутила крупная турецкая община в России и турецкие туристы.

«Некоторые полицейские обругали нас на русском языке», сказала Сечкинер. «Кто-то в форме, я не знаю точно, из какой организации, рассердился на меня и сделал вид, будто плюет на меня. Я просто улыбалась, потому что не знала, как реагировать. Затем он начал агрессивно ко мне подходить, но его друзья остановили его».

Орхан Газигиль, пресс-секретарь посольства Турции в Москве, сказал, что они получили много звонков от граждан Турции, с жалобами на проверки документов и другие бюрократических преграды. Само посольство на прошлой неделе забросали яйцами, краской и камнями, что заставило Анкару подать официальную жалобу. В настоящее время в России проживают примерно 80 000 граждан Турции, сказал Газигиль. Несколько турецких бизнесменов в России заявили, что не хотят обсуждать эту ситуацию, даже на условиях анонимности, из-за ее деликатности.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал экономические меры против Турции только «первым шагом», был введен запрет на импорт овощей и фруктов, но основные совместные энергетические программы и многие строительные проекты остаются в силе. Наиболее болезненным для экономики Турции станет запрет на чартерные рейсы между странами и рекомендации МИДа российским гражданам не летать в Турцию. В прошлом году, страну посетили примерно 4,4 млн россиян, многие прилетали на отдых с полным комплексом услуг.

Обе стороны заявили, что не хотят нагнетать ситуацию, но жесткий стиль поведения Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не способствует сближению.

Эрдоган пытался поговорить с Путиным по телефону спустя несколько часов после того, как был сбит самолет, но президент России не принял его звонок. Турецкий лидер также просил Путина о встрече на саммите по изменению климата в Париже в понедельник, но вновь наткнулся на пренебрежение. Путин поговорит с Эрдоганом только тогда, когда тот будет готов извиниться, сказали помощники. Эрдоган демонстративно отказался это сделать.

В понедельник Путин вновь обвинил Турцию в том, что она получает прибыль от продажи нефти «Исламского государства», и в этот раз он пошел дальше, заявив, что у России есть доказательства того, что Турция сбила самолет, чтобы защитить транзитные коридоры для [поставок] нефти. Со своей стороны, Эрдоган заявил, что он уйдет в отставку, если Россия сможет предоставить конкретные доказательства таких связей; он также спросил в понедельник, согласен ли Путин уйти в отставку, если он не сможет подтвердить эти связи.

Пока продолжается дипломатическая война, тысячи турок в России опасаются, что их жизнь бесповоротно изменилась. Онлайн-петиция Путину и другим высшим должностным лицам от российских женщин с турецкими мужьями ко вторнику собрала 2000 подписей.

Петиция призывает российские СМИ прекратить "пропаганду национальной ненависти" к туркам. Программы государственного телевидения посвящают много времени Турции, называя страну – которая ранее рассматривалась в качестве союзника – спонсором ИГИЛ, и даже предполагая, что Турция, в попытке восстановить Османскую империю, хочет аннексировать Крым, который сама Россия аннексировала у Украины в прошлом году. Петиция также призывает иммиграционные власти позволить турецким гражданам остаться в стране и продолжить работу.

В Татарстане, где преобладает татарский этнос тюркского происхождения, турецкие компании инвестировали более $1,5 млрд (£1 млрд) и обеспечили 25% всех прямых иностранных инвестиций в 2014 году, сказала The Guardian Талия Минуллина, генеральный директор агентства по вопросам инвестиций региона. Она сказала, что принятые меры не помешали турецким компаниям работать в регионе, хотя она призналась, что могут быть "ограничения". Правительство заявило, что не будет выдавать новые разрешения на работу турецким гражданам, которые сейчас не находятся в стране.

«Татары и турки – братские тюркские народы. Этот факт понятен для всех, и это не зависит от политики. Нас многое связывает: наше происхождение, язык, религия и культура», сказала Минуллина.

Но этот кризис становится испытанием для нашего братства. Министр культуры Владимир Мединский написал правительствам Татарстана и ряда других регионов России с местными тюркскими этническими группами, распорядившись прекратить все контакты с ТЮРКСОЙ, Международной организацией тюркской культуры.

Во вторник, министерство образования РФ заявило, что отзывает домой всех российских студентов, которые в настоящее время учатся в турецких университетах по программам обмена. Министерство сообщило, что не будет никаких официальных санкций против турецких студентов в России, но уже были сообщения о преследованиях и запугивании в турецком студенческом сообществе.

В городе Саратове, в субботу полиция прибыла в студенческое общежитие и с помощью служебных собак обыскала комнаты около 20 студентов, выбрав их исключительно по национальности. По сообщениям турецких СМИ, студентов спрашивали, употребляют ли они наркотики, проверяли их документы и приказали подписать пустые бланки документов. В Воронеже, по сообщениям, турецким студентам сказали написать письма о том, что они добровольно завершают свою учебу в университете.

В группе Facebook для турецких студентов в России, студентам советуют не посещать ночные клубы или кинотеатры, и не выходить на улицу вообще, «за исключением экстренных ситуаций», и только в группах. Студенческий союз дал своим членам советы о том, как действовать в случае обыска: «Мы должны быть вежливыми и осторожными во время проверок должностными лицами, и мы должны следовать нашей турецкой культуре и показать им турецкое гостеприимство. Давайте приветствовать чиновников с улыбкой на лице и предлагать им чашку турецкого чая, если это возможно».