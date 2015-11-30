Польша выступила против новых квот на беженцев

Премьер-министр Польши Беата Шидло после завершения саммита ЕС – Турция заявила, что Польша не согласится на принятие новых квот на мигрантов.

Об этом сообщает Радио Польша.

Глава польского правительства на пресс-конференции в Брюсселе позитивно оценила принятый на саммите план по вопросу урегулирования миграционного кризиса и сказала, что Польша активно принимала участие в его приготовлении.

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«Мы приняли решение о том, что миграционный кризис необходимо пробовать решать, прежде всего, за пределами Европейского союза. Одновременно усилить контроль на внешних границах ЕС и, конечно, предоставить гуманитарную помощь. Мы согласились, что на эти цели будут предназначены финансовые средства», - подчеркнула Беата Шидло.

При этом Беата Шидло отметила, что Варшава не примет новый план разделения мигрантов.

«В своем выступлении я также подчеркнула, что мы не согласны на принятие новых квот. И такая позиция звучала в большинстве выступлений», - отметила глава польского правительства.

Напомним, Европейский союз и Турция в воскресенье 29 ноября приняли план действий, целью которого является сдерживание волны мигрантов в ЕС.