90% грузинского вина на мировом рынке является подделкой

Примерно девять из десяти бутылок так называемого "грузинского вина" на мировом рынке являются подделками.

«Многие страны используют известный бренд грузинского вина, чтобы продавать вина, которые на самом деле не являются грузинскими винами», - заявила представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), руководитель Центра инвестиций ФАО Эммануэль ХИДЬЕР.

Как сообщает NEWSru, ФАО представила доклад, посвященный качеству экспорта вина из Грузии в рамках программы поддержки развитии виноделия, которую ФАО проводит с 2000 года. Эксперты международной организации пришли к выводу, что сейчас состояние экспорта вина, третьей по величине статьи экспортных доходов Грузии, критическое.

В 2005 году экспорт вина принес в государственную казну Грузии 80 млн. долларов США. При этом маленькие винодельческие компании не могут удовлетворить спроса, что создает благодатную почву для контрафактной продукции.

Эксперты констатировали, что большая часть "грузинского вина", представленного на мировом рынке, - на самом деле "коктейль" спирта, красящих веществ и химических ароматических добавок. В лучшем случае это будет обычное вино из других стран, маркированное как грузинский продукт.

На внутреннем рынке Грузии властям удалось добиться относительного успеха в борьбе с контрафактной винной продукцией, однако ситуация на мировом рынке по-прежнему ужасна, констатирует представитель ФАО.

Ситуация усугубляется тем, что Россия, на которую приходилось около 80% винного экспорта страны, ввела полный запрет на поставки вина из Грузии.

ФАО оказывает консультации по развитию винного рынка Грузии с 2000 года. Эксперты организации помогли составить соответствующее законодательство, ввели систему учета, благодаря которой можно выяснить, откуда поступил виноград для того или иного вина.

Как отмечают в ФАО, "национальность" вина, в отличие от конкретного бренда или марки, является общей собственностью всех виноделов страны и государства, поэтому подделка "национальности" наносит ущерб всем.

Следовательно, государство и бизнес должны совместными усилиями защищать подлинность "грузинского вина" во всем мире, говорится в докладе. Тем не менее, пока Грузия не предпринимает достаточных усилий для выхода из кризиса.