Москва решила отменить российско-турецкий саммит в Петербурге - СМИ

Об этом сообщил близкий к Кремлю источник, пишет Коммерсант.

По данным издания, саммит планировали провести в середине декабря.

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Кроме этого, как отмечается, дипломатический источник в Москве предупредил, что уничтожение Турцией за нарушение воздушного пространства страны российского военного самолета будет "иметь самые серьезные последствия для всего комплекса российско-турецких отношений": "все решения по Турции, которые отныне будут приниматься, будут нести тень этой трагедии".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

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Сегодня, 25 ноября, в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.

Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.

В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.