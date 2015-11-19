Украина, Канада и США не поддержали российскую резолюцию в ООН
23:29, 19 ноября 2015Мир
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Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующими эскалации современный форм расизма, расовой дискриминации ксенофобии связанной с ними нетерпимости.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
За документ, представленный Россией, проголосовали 126 стран-членов ООН, против выступили четыре государства: Канада, Палау, США и Украина.
Еще 53 страны, в том числе члены Европейского союза, при голосовании воздержались.
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В прошлом году за аналогичную резолюцию проголосовали 115 государств, но против высказались три страны - Канада, США и Украина.
Ранее УНИАН сообщал, что РФ не поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поскольку в докладе ядерные объекты оккупированного Россией Крыма отнесены к Украине.
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