Украина, Канада и США не поддержали российскую резолюцию в ООН

Об этом сообщает ТАСС.

За документ, представленный Россией, проголосовали 126 стран-членов ООН, против выступили четыре государства: Канада, Палау, США и Украина.

Еще 53 страны, в том числе члены Европейского союза, при голосовании воздержались.

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В прошлом году за аналогичную резолюцию проголосовали 115 государств, но против высказались три страны - Канада, США и Украина.

Ранее УНИАН сообщал, что РФ не поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поскольку в докладе ядерные объекты оккупированного Россией Крыма отнесены к Украине.