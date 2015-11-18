Россия не поддержала резолюцию по МАГАТЭ в ООН из-за позиции по украинскому Крыму

Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с Россией при голосовании воздержались 10 государств, в том числе Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан, Танзания и Чад. 99 стран поддержали документ, среди них - Беларусь, Казахстан, США и Украина. Еще 84 государства, в том числе Армения, Азербайджан и Сербия, вообще не отметились на табло для голосования.

Объясняя решение воздержаться при голосовании, постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин отметил, что в приложении к докладу МАГАТЭ "содержится не соответствующее действительности утверждение о том, что Севастополь в течение всего отчетного периода доклада (2014 год) якобы входил в состав Украины".

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По словам Чуркина, Россия не может согласиться ни с какими документами МАГАТЭ, которые якобы "противоречат этой объективной реальности". "Для нас они юридически и практически ничтожны и не имеют содержания", - подчеркнул постпред РФ.

В свою очередь, американская делегация усмотрела в позиции РФ попытку оправдать незаконную аннексию Крыма в нарушение резолюции ГА о территориальной целостности и суверенитете Украины. С аналогичной позицией высказался и украинский постпред Юрий Сергеев.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия не признает положения проекта Ежегодного отчета Международного агентства по атомной энергии за 2014 год, в которых Севастополь признан украинским. Российский представитель назвал эти положения отчета "юридически и политически ничтожными" и такими, которые "противоречат объективной реальности".