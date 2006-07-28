Число погибших от жары в Калифорнии достигло 123

В Калифорнии число погибших от жары, по предварительным данным, достигло 123 человек.

Как передает РИА «Новости», об этом в пятницу сообщают американские СМИ со ссылкой на местные власти.

По данным Национальной метеорологической службы США, температура воздуха в некоторых районах Калифорнии несколько снизилась. Так, в Сакраменто впервые за 12 дней столбик термометра опустился ниже 38 градусов по Цельсию. В то же время во Фресно и Бейкерсфилде жара достигает 40-42 градусов.

Губернатор Калифорнии Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР объявил о создании 75 центров, оборудованных мощными кондиционерами, на ярмарочных площадях по всему штату.

В них смогут временно разместиться жители Калифорнии, оставшиеся без кондиционеров во время жары.