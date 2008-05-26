Россия и НАТО проведут учение по реагированию на кризисы
22:37, 26 мая 2008Мир
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Подготовка займет два года
Россия и НАТО ведут подготовку к проведению в 2010 году совместного учения по реагированию на кризисы, сообщил заместитель главного военного представителя России при НАТО, начальник группы связи и взаимодействия Минобороны РФ при штабе Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Виктор Зиновьев.
"В настоящее время осуществляются мероприятия по подготовке совместного с НАТО комплексного учения по реагированию на кризисы, проведение которого планируется в 2010 году", - сказал генерал-майор российским журналистам.
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