Заложник Bataclan рассказал о неудачных попытках смертников связаться с телеканалами

По словам Стефана, всего было около четырех или пяти звонков. Сначала террористы просили заложников дозвониться до BMF, но попытки не увенчались успехом. После этого они попросили позвонить на ITele, дозвониться также не вышло.

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Террористы, по его словам, вели себя неуверенно. «Было ясно, что они (террористы) здесь, чтобы убивать, однако в захвате заложников было много неуверенности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников около двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атакпогибли 129 человек, около 300 получили ранения.