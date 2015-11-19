Самолет с президентом Эстонии на борту совершил вынужденную посадку

Об этом сообщает издание postimees.

Самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Франкфурта в Таллинн, совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина. На борту самолета также находится президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Лаури Линнамяэ, у самолета возникли проблемы с лобовым стеклом. Экипаж сообщил о трещине на стекле, после чего было решено совершить посадку.

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Airbus A320-211 борт LH882 авиакомпании Lufthansa уже был в польском воздушном пространстве, когда капитан решил развернуть самолет и приземлиться в Берлине.

По словам советника пресс-службы президента Тоомаса Сильдама, посадка прошла спокойно и паники на борту не было.

"Сейчас находимся в самолете и ждем, что будет дальше", - сказал Сильдам.

Президент Ильвес возвращается в Эстонию после рабочего визита в Швейцарию.