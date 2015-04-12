Лидер Эстонии призвал НАТО увеличить военное присутствие в стране из-за угрозы агрессии РФ

Североатлантический альянс (НАТО) должен увеличить свое военное присутствие в Эстонии, чтобы обезопасить страну от угрозы, которую представляет Россия, отметил президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес в интервью британскому изданию Daily Telegraph, опубликованном в субботу, 11 апреля, на сайте издания, передает DW.de.

По словам Ильвеса, Эстония "принадлежит к группе стран", в отношении которых Россия высказывает угрозы, поэтому Альянсу, к которому Эстония присоединилась 11 лет назад, следует отправить в Эстонию военные подразделения для постоянной дислокации.

Сейчас в Эстонии, кроме вооруженных сил страны, присутствует только американская мотопехотная рота в составе 150 военнослужащих. К тому же это присутствие не является постоянным. На фоне недавних военных маневров, которые российские вооруженные силы проводили вблизи российско-эстонской границы, и на которых отрабатывается быстрое развертывание войск, Ильвес подчеркнул, что только постоянное присутствие подразделений НАТО станет эффективным инструментом сдерживания. По его словам, силам быстрого реагирования НАТО может понадобиться несколько дней для того, чтобы добраться до зоны конфликта, в то время как все может решиться "за четыре часа".

Читайте такжеВ НАТО высмеяли заявление российских дипломатов о границе РФ в Румынии

Кроме того, глава эстонского государства подчеркнул, что сейчас такая ситуация разительно отличается от ситуации 1997 года, когда Москва и НАТО подписали "Основополагающий акт", предусматривавший отказ от постоянной дислокации боевых подразделений на восток от германской границы по текущей ситуации безопасности. Именно этим, по мнению Ильвеса, можно оправдать вероятную постоянную дислокацию подразделений НАТО в его стране.

Как отмечается в сообщении агентства AFP, вооруженные силы Эстонии насчитывают 5300 военнослужащих. На вооружении эстонской армии нет ни одного боевого самолета, поэтому страна полностью полагается на поддержку со стороны НАТО в вопросах защиты своего воздушного пространства.