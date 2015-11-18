В России вновь недовольны некоторыми статьями на Википедии

Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Указанные статьи содержат сведения о порядке действий по изготовлению и использованию наркотиков, в том числе описание процессов, инструкции и схемы разработки психоактивных веществ, их изготовления и использования", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "после проверки фактического наличия содержащейся в решениях ФСКН информации на сайте «Википедии» , ссылки на указанные статьи интернет-энциклопедии будут включены в единый реестр запрещенной информации".

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В свою очередь, исполнительный директор неккоммерческого патнерства "Викимедиа Ру" (управляет российской "Википедией") Станислав Козловский заявил, что "Википедия" не получала официальных уведомлений от Роскомнадзора по поводу статьей о наркотиках, передает ТАСС.

Он назвал действия Роскомнадзора "странными". "Сначала уведомили СМИ, а нам так ничего и не прислали. Все делается почему-то втайне от нас. Мы даже не знаем, о каких конкретно статьях идет речь. Ведь у нас более 1 миллиона статей", - сказал он.

При этом Козловский обратил внимание на то, что "любой пользователь может сообщить о том, что где-то что-то не так".

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Ранее УНИАН сообщал, что Роскомнадзор может заблокировать "Википедию", если она не удалит информацию о приготовлении наркотика.

Тогда представители "Википедии" заявили, что не будут удалять со своего сайта статью с информацией о способах приготовления наркотика

"Википедия" - это универсальная энциклопедия, вся информация берется со ссылкой на разные источники. В этой статье вся информация взята с сайта ООН, все источники академические. Мы обсудили эту ситуацию, и статью решено оставить", - сказал Козловский.

Отвечая на вопрос, готова ли компания идти на риск блокировки всей "Википедии" на территории РФ, Козловский сказал: "Мы готовы с 2012 года, когда был принят закон".

Позже, Роскомнадзор обратился к операторам связи с требованием заблокировать страницу в русскоязычной Википедии, на которой опубликована информация о наркотиках.