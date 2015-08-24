Роскомнадзор решил заблокировать страницу в Википедии

"Противоправный характер размещенной в Википедии информации подтвержден экспертизой и соответствующим решением ФСКН РФ", - подчеркнули в ведомстве, передает Би-би-си.

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Ранее сообщалось, что Википедия нашла способ избежать блокировки, изменив адрес статьи о способах приготовления наркотического вещества, однако Роскомнадзор это не устроило.

"Действия по перемещению указанной статьи на другой URL-адрес, предпринятые ранее администрацией русского сегмента интернет-энциклопедии, не ограничили доступ пользователей к информации, признанной судом запрещенной", - говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре сообщали, что блокировка отдельной страницы интернет-энциклопедии может привести к блокировке всей Википедии из-за особенностей функционирования протокола HTTPS.

20 августа Роскомнадзор пригрозил Википедии блокировкой, если ресурс не удалит статью, в которой содержится информация о приготовлении наркотика.