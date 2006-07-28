Вынесение в США приговора по делу Лазаренко вновь перенесли

Вынесение в США приговора по делу бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО, которое должно было состояться 1 августа, вновь перенесено и теперь назначено на 18 августа.

Об этом сообщила секретарь федерального окружного суда Сан-Франциско Моника ТАТСОН, передает РИА «Новости».

Решение об отсрочке принято в связи с уходом в отпуск председательствующего на процессе судьи Мартина ДЖЕНКИНСА.

Первоначально вынесение приговора планировалось на 2 декабря прошлого года, но затем трижды переносилось. Последнее заседание по делу П.ЛАЗАРЕНКО состоялось в конце июня 2005 года. Тогда судья М.ДЖЕНКИНС отказался удовлетворить запрос защиты о снятии оставленных им ранее в силе 14 пунктов обвинительного заключения, которое жюри присяжных вынесло экс-премьеру годом ранее.

Американская прокуратура выдвигала против П.ЛАЗАРЕНКО, возглавлявшего украинское правительство с июня 1996 по июль 1997 года, обвинения в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн. долларов, однако позднее судья снизил эту сумму до 10 млн. долларов.

В ожидании процесса экс-премьер провел за решеткой более четырех лет, а в июне 2003 года был выпущен на свободу под залог в 65 млн. долларов. В настоящее время он проживает в Сан-Франциско под домашним арестом.