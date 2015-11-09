Путин заявил о повышении боеготовности российской армии

Об этом сообщает ТАСС.

«Своевременно принятые меры повысили боевую готовность, боевые возможности наших Вооруженных сил. И это убедительно подтверждает антитеррористическая операция, которую мы проводим по запросу и просьбе сирийского руководства», - заявил Путин.

По его словам, предприятия российского ОПК работают достаточно ритмично, пополняя Вооруженные силы новыми ракетными комплексами, атомными и многоцелевыми подводными лодками, а также надводными кораблями.

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Как сообщал УНИАН, ранее дипломаты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заявили, что 85% ударов российской авиации в Сирии совершаются против оппозиции из "Свободной сирийской армии", которая выступает против действующего президента Башара аль-Асада, а не против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта".