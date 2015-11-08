Британский эсминец Duncan вошел в Черное море

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, 8-11 ноября он проведет совместные с румынским флотом учения в международных водах.

Duncan является последним в серии из шести эсминцев ПВО "Тип-45", он оснащен крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"). Корабли этого класса предназначены преимущественно для зенитной и противоракетной обороны от самолетов, беспилотников и противокорабельных ракет.

В Черном море после начала Антитеррористической операции на Донбассе постоянно дежурят корабли ВМС США и других нечерноморских стран-членов НАТО. В октябре здесь находился американский ракетный эсминец Porter ("Портер"), который провел учения с кораблями ВМС Украины и береговой охраны Грузии.

Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками.