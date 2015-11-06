Белый дом: США пока не будут приостанавливать авиасообщение с Египтом

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Росбалт.

"Он сделал это заявление на основании того, что правительство узнало в последние несколько дней", — сказал Эрнест.

Помимо этого Джош Эрнест сообщил, что США пока не собираются приостанавливать авиасообщение с Египтом, сообщает ТАСС.

Один из репортеров напомнил, что президент России принял решение приостановить авиасообщение с Египтом, и спросил, "рассматривается ли такая же мера" в США. "Нет, - ответил Эрнест. - В настоящее время мы принимаем меры предосторожности на основании решения, о котором ранее объявил министр национальной безопасности (США) Джей Джонсон".

Решение, о котором идет речь, предусматривало ужесточение режима безопасности в ряде аэропортов в ближневосточном регионе для рейсов, направляющихся в США.

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На просьбу уточнить его детали Эрнест рассказал, что решение распространяется "менее чем на 10 аэропортов" и что "все они находятся в регионе, где расположен Синайский полуостров". Речь идет об усилении досмотра предметов, проносимых на борт воздушных судов, и "общем ужесточении" режима безопасности "вместе с партнерами".

"Есть и другие формы помощи, которую США могут оказать властям в аэропортах для их большей безопасности", - сказал пресс-секретарь Белого дома. В подробности он не вдавался, но все же уточнил, что меры принимаются там, где США сотрудничают с властями в аэропортах. Таким образом, "мы не начинаем с нуля", а "может ужесточать то, что уже имеется", - заявил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что украинские авиавласти не имеют юридических оснований выдавать распоряжение о запрете полетов в Египет и, в частности, Шарм-эль-Шейх.

При этом, сегодня количество стран и компаний, что отменяют полеты, увеличилось: EasyJet была вынуждена отменить большинство рейсов из Шарм-эль-Шейха в Великобританию, скандинавская авиакомпания SAS объявила о решении отменить рейс в Шарм-эль-Шейха из Копенгагена. О прекращении полетов заявила и немецкая авиакомпания Lufthansa.

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Напомним, самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября через полчаса после вылета. Обломки были найдены примерно в 100 км к югу от административного центра провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Всего в самолете было 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто не выжил.