Опубликованы новые фото с места падения Airbus А321

Также ТАСС сообщает, что тела погибших в результате катастрофы самолета А321 в Египте, отправлены из Каира в Санкт-Петербург.

"Из Каира вылетел самолет МЧС Ил-76 в Санкт-Петербург. На его борту тела погибших", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября через полчаса после вылета, в 100 км на юг от административного центра провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Всего в самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. По заявлению властей Египта, никто не выжил.