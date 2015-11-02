Опубликованы новые фото с места падения Airbus А321
01:19, 02 ноября 2015Мир
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Reuters опубликовал новые фотографии с места поисковой операции на Синайском полуострове в Египте.
REUTERS
Также ТАСС сообщает, что тела погибших в результате катастрофы самолета А321 в Египте, отправлены из Каира в Санкт-Петербург.
"Из Каира вылетел самолет МЧС Ил-76 в Санкт-Петербург. На его борту тела погибших", - говорится в сообщении МЧС.
Напомним, самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября через полчаса после вылета, в 100 км на юг от административного центра провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Всего в самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. По заявлению властей Египта, никто не выжил.
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