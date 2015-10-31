Египетское телевидение обнародовало первые фото с места падения лайнера А321

18:29, 31 октября 2015
Мир
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В эфире египетского телевидения показали первые фотографии с места падения российского лайнера А321, на борту которого находились 224 человека.

twitter.com/newsinai24

Лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и исчез с экранов радаров спустя 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

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twitter.com/newsinai24

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.

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