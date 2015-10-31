Египетское телевидение обнародовало первые фото с места падения лайнера А321
В эфире египетского телевидения показали первые фотографии с места падения российского лайнера А321, на борту которого находились 224 человека.
Лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и исчез с экранов радаров спустя 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.
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Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.
! Египетское телевидение размещает в эфире первые фотографии с места крушения российского авиалайнера #7K9268pic.twitter.com/kn1WKPS3Aq
— Александр Подойников (@sanch0us) October 31, 2015
! Первые фотографии из зоны крушения лайнера Когалымавиа начало распространять египетское телевидение #7K9268pic.twitter.com/nlQ8QKHj98
— Александр Подойников (@sanch0us) October 31, 2015