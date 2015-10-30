Путин поручил разработать "систему современных взглядов" на угрозы и пополнить запасы противогазов
15:29, 30 октября 2015Мир
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Президент Владимир Путин поручил сформировать систему взглядов на угрозы в области безопасности.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
«Даны поручения сформировать систему современных взглядов на те вызовы и угрозы, которые ныне существуют», - рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по итогам заседания органа.
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Путин также поручил пополнить запасы противогазов и принять меры для защиты россиян от химических и радиационных угроз.
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