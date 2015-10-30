Путин поручил разработать "систему современных взглядов" на угрозы и пополнить запасы противогазов

15:29, 30 октября 2015
Мир
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Президент Владимир Путин поручил сформировать систему взглядов на угрозы в области безопасности.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС.

«Даны поручения сформировать систему современных взглядов на те вызовы и угрозы, которые ныне существуют», - рассказал секретарь Совбеза  РФ Николай Патрушев по итогам заседания органа.

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Путин также поручил пополнить запасы противогазов и принять меры для защиты россиян от химических и радиационных угроз.

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