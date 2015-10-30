Путин поручил разработать "систему современных взглядов" на угрозы и пополнить запасы противогазов

Об этом сообщает ТАСС.

«Даны поручения сформировать систему современных взглядов на те вызовы и угрозы, которые ныне существуют», - рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по итогам заседания органа.

Читайте такжеГлава Национальной разведки США считает, что у Путина нет стратегического плана

Путин также поручил пополнить запасы противогазов и принять меры для защиты россиян от химических и радиационных угроз.