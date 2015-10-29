Россия помогает Ирану перевозить оружие в Сирию, нарушая резолюцию СБ ООН - СМИ

Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что самолеты были замечены ранее на взлетной полосе российской авиабазы ​​в сирийской Латакии.

Издание сообщает, что полеты не были зарегистрированы, и нарушали сразу две резолюции СБ ООН, накладывающие оружейное эмабрго на Иран.

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Источники издания отмечают рост перевозки иранского оружия российской стороной, которые координируются командиром спецподразделения "эль-Кудс" Кусемом Сулеймани, которое специализируется на реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Также сообщается, что иранская гражданская авиакомпания Mahan Air несколько раз в день перевозит военный персонал из Тегерана в Латакию.

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Издание отмечает, что российские президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу осведомлены о перевозке иранского оружия.